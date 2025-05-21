Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном ланче в честь глав государств и правительств ОТГ в Будапеште

21 мая в Будапеште от имени премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дан официальный ланч в честь глав государств и правительств Организации тюркских государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.