https://news.day.az/officialchronicle/1754526.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном ланче в честь глав государств и правительств ОТГ в Будапеште - ФОТО 21 мая в Будапеште от имени премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дан официальный ланч в честь глав государств и правительств Организации тюркских государств.
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном ланче в честь глав государств и правительств ОТГ в Будапеште - ФОТО
21 мая в Будапеште от имени премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дан официальный ланч в честь глав государств и правительств Организации тюркских государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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