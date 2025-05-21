К сведению работащих в России

В Москве и Московской области с 1 сентября запустят эксперимент по отслеживанию иностранцев через смартфоны.

Как передает Day.Az, иностранцы должны будут зарегистрироваться в "специализированном мобильном приложении" и самостоятельно передавать МВД данные о месте своего нахождения. Тех, кто попытается обойти слежку, ждет высылка из России.

20 мая Госдума приняла законопроект об эксперименте по "внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан" в Москве и Московской области.

С 1 сентября мигрантов в столичном регионе обяжут пройти дактилоскопию и биометрическое фотографирование. Им также нужно будет сообщить о месте фактического проживания, а также зарегистрироваться в "специализированном мобильном приложении", которое позволит отследить "геолокацию абонентских устройств".

Законопроект был внесен правительством в нижнюю палату парламента 10 марта.

Первоначально он предлагал изменения, которые позволили бы мигрантам работать в двух регионах - Москве и Московской области или Санкт-Петербурге и Ленинградской области - по одному патенту.

В такой форме законопроект был принят в первом чтении 13 мая. Во втором и третьем чтениях в инициативу были внесены коррективы, касающиеся введения эксперимента.

Согласно итоговому документу, эксперимент будет распространяться на всех иностранцев, въезжающих в столичный регион и не нуждающихся в визе в Российскую Федерацию. В список исключений включены несовершеннолетние, дипломаты и члены их семей, а также граждане Беларуси. Остальным иностранцам придется обращаться в уполномоченные органы "по вопросам, связанным с получением государственных услуг в сфере миграции, дактилоскопической регистрации и фотографирования", а именно - в многопрофильный миграционный центр в Сахарове. Там мигрантам придется установить мобильное приложение и согласиться на обработку персональных данных.

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