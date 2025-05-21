В Азербайджане предлагают важную инициативу в социальной сфере
В Азербайджане предлагается принятие закона Азербайджанской Республики "О планировании семьи и репродуктивном здоровье".
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2024 год, который был обсужден на сегодняшнем заседании комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
В отчте также нашли отражение следующие предложения:
- усиление мер по предотвращению случаев нарушения гендерного баланса среди новорождённых;
- пропаганда использования контрацептивов и проведение просветительской работы по вопросам полового воспитания с целью предотвращения нежелательной беременности и снижения количества абортов;
- применение существующих мер наказания для предотвращения случаев ранних браков;
- усиление социальных мер поддержки образования девочек, особенно в социально неблагополучных семьях;
- расширение информационно-просветительских мероприятий о случаях ранних браков и их последствиях;
- создание Алиментного фонда.
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