Ереван продолжает вешать лапшу на уши Москве

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Мирзоян нагло пытается скрыть прозападный курс Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Арарат Мирзоян на пресс-конференции с Сергеем Лавровым заявил, что Армения не подавала заявку на вступление в ЕС, и переговоры по этому вопросу не ведутся.

Москва в лице Лаврова услышала именно то, что хотела: всё спокойно, союзник на месте, никаких "резких движений".

При этом, парламент Армении в конце марта одобрил законопроект"О начале процесса вступления Армении в ЕС". В апреле этот документ утвердил президент Армении. Пашинян с завидным постоянством рассказывает о прелестях вступлениях в ЕС и показывает евробратьям, как сильно он хочет к ним.

В Москве чуть ли не каждую неделю повторяли как мантру, что Армении не удастся усидеть на двух стульях, надо делать выбор - или ЕС, или ЕАЭС.

Но видимо Москва не против того, чтобы армянские власти продолжали вешать им лапшу на уши. Армения продолжает лавировать, Россия - делать вид, что верит. Игра продолжается.

Рано или поздно закончится либо лапша, либо место на ушах.