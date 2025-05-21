Более 40 тыс. азербайджанцев с инвалидностью получили реабилитационную помощь

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-апреле текущего года предоставило услуги по реабилитации 40,1 тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 21,8 тысячи из них получили реабилитационные услуги амбулаторно, 9 тысяч - в стационаре, другие - в мобильной форме и онлайн, в том числе по направлениям социально-психологической поддержки.

"В реабилитационных учреждениях Агентства применяются современные реабилитационные подходы, основанные на передовом международном опыте, включая роботизированную терапию, социально-психологическую реабилитацию, йогу, иппотерапию, танцевальную терапию и другие методы", - отмечается в информации ведомства.