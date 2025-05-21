https://news.day.az/politics/1754499.html Лавров о проведении следующих двух встреч в формате "3+3" В настоящее время готовится третья по счету министерская встреча по Южному Кавказу в формате "3+3". Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на состоявшейся после переговоров совместной с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном пресс-конференции.
Лавров о проведении следующих двух встреч в формате "3+3"
В настоящее время готовится третья по счету министерская встреча по Южному Кавказу в формате "3+3".
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на состоявшейся после переговоров совместной с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном пресс-конференции.
Лавров отметил, что Москва выступает за проведение следующих двух встреч в Баку и Ереване.
"Мы говорили о том, где можно провести третью встречу в формате "3 + 3". Считаю, что Армения и Азербайджан, желающие провести у себя это мероприятие, могут прийти к соглашению между собой", - сказал министр.
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