Лавров о проведении следующих двух встреч в формате "3+3"

В настоящее время готовится третья по счету министерская встреча по Южному Кавказу в формате "3+3".

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на состоявшейся после переговоров совместной с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном пресс-конференции.

Лавров отметил, что Москва выступает за проведение следующих двух встреч в Баку и Ереване.

"Мы говорили о том, где можно провести третью встречу в формате "3 + 3". Считаю, что Армения и Азербайджан, желающие провести у себя это мероприятие, могут прийти к соглашению между собой", - сказал министр.