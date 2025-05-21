В Баку похитили женщину

В Баку похитили 44-летнюю женщину.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошел 19 мая в поселке Шувелян Хазарского района.

На видеозаписи, распространенной в соцсетях, видно, как женщину насильно усаживают в автомобиль. Полицейские оперативно начали расследование и установили личность похитителя.

В ходе мероприятий был задержан ранее судимый 39-летний Азер Гулиев, подозреваемый в применении насилия и похищении. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.

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