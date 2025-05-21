https://news.day.az/society/1754401.html В Баку похитили женщину - ВИДЕО В Баку похитили 44-летнюю женщину. Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошел 19 мая в поселке Шувелян Хазарского района. На видеозаписи, распространенной в соцсетях, видно, как женщину насильно усаживают в автомобиль. Полицейские оперативно начали расследование и установили личность похитителя.
В Баку похитили женщину - ВИДЕО
В Баку похитили 44-летнюю женщину.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошел 19 мая в поселке Шувелян Хазарского района.
На видеозаписи, распространенной в соцсетях, видно, как женщину насильно усаживают в автомобиль. Полицейские оперативно начали расследование и установили личность похитителя.
В ходе мероприятий был задержан ранее судимый 39-летний Азер Гулиев, подозреваемый в применении насилия и похищении. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
Следствие продолжается.
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