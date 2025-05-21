Азербайджан примет более 600 блок-поездов из Китая

До конца года ожидается приём более 600 блок-поездов из Китая в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", об этом было объявлено на Форуме глобальных партнёров железнодорожного экспресса "Китай-Европа (Сиань)".

В форуме приняла участие делегация под руководством заместителя председателя АЖД Арифа Агаева.

Темами мероприятия стали совместная реализация проекта "Один пояс - один путь" и формирование экономического маршрута "China-Europe Express".

В своём выступлении Ариф Агаев отметил, что в 2024 году объём грузоперевозок между Азербайджаном и Китаем по железной дороге увеличился на 47 % и составил 612 тысяч тонн. Количество контейнерных блок-поездов, отправляемых из Китая в Азербайджан, также стремительно растёт. В 2024 году было принято в общей сложности 287 блок-поездов, а за первые четыре месяца 2025 года - уже 165 (73 в транзитном и 92 в импортном режиме). До конца года ожидается приём более 600 блок-поездов.

Кроме того, 24 ноября 2024 года из Азербайджана в Китай был отправлен первый экспортный блок-поезд по маршруту "Баку-Сиань". До настоящего времени отправлено уже 6 поездов с общим объёмом около 10 тысяч тонн. Эти цифры вновь подтверждают стратегическую значимость и потенциал Среднего коридора.