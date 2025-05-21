https://news.day.az/officialchronicle/1754533.html Президент Кубы поздравил Президента Ильхама Алиева Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника страны, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Уважаемый господин Президент. Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Азербайджанской Республики.
Президент Кубы поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника страны, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Азербайджанской Республики.
Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подтвердить наше намерение укреплять дружественные и партнерские отношения между нашими странами.
Выражаю Вам свое глубокое уважение и почтение", - говорится в письме.
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