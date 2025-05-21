Президент Кубы поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника страны, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подтвердить наше намерение укреплять дружественные и партнерские отношения между нашими странами.

Выражаю Вам свое глубокое уважение и почтение", - говорится в письме.