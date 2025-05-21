Исторические победы Президента Ильхама Алиева - и истеричные шатания Армении

Автор: Акпер Гасанов

"Наша семья - тюркский мир. Мы прекрасно чувствуем себя. У нас братские отношения со всеми странами-членами Организации тюркских государств, и наша политика - усиливать Организацию тюркских государств. Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы - народы одного рода, одних корней. Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же, нет. Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе".

Эти слова Президент Азербайджана Ильхам Алиев произнес в феврале 2024 года, на церемонии инаугурации. И вспомнить о них имеет смысл ныне, оценивая итоги нынешнего неформального саммита ОТГ.

По его итогам была принята Будапештская декларация, которая представляет собой конкретную дорожную карту для региональной экономической интеграции посредством усиленной торговли, гармонизации таможенных процедур и развития современной инфраструктуры вдоль Среднего коридора и транскаспийских маршрутов, что, безусловно, еще больше укрепит связи между странами тюркского мира.

Как справедливо отметил глава нашего государства, Азербайджан превратился в один из транспортно-логистических центров Евразии, осуществил значительные инвестиции в создание и развитие транспортной инфраструктуры. Неспроста же президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на неформальном саммите ОТГ, подчеркнул, что необходимо использовать потенциала Организации (ОТГ) для диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других востребованных на мировых рынках товаров.

При этом, он выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку усилий Казахстана, направленных на увеличение экспорта нефти в Европу. Вчера же, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также поблагодарил главу нашего государства за то, что MVM и другие компании Венгрии могут увеличить свои акции в нефтегазовых месторождениях, трубопроводах в Азербайджане.

"Если бы не поддержка тюркских государств, то нам сегодня было бы очень сложно обеспечить энергетическую безопасность. Однако мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить устойчивость нашей экономики", - заявил В.Орбан.

И это еще одно доказательство важности расширения связей между странами тюркского мира. То есть это то, о чем Президент Ильхам Алиев говорил в своей инаугурационной речи.

При этом, перед нами прекрасный и редкий, к сожалению, в нынешних реалиях пример того, как слова главы государства не расходятся с делом. Да, Азербайджан в целом вложил более 20 миллиардов долларов в государства - члены организации. Это колоссальная цифра, доказывающая приверженность нашей страны духу тюркского единства, пути на углубление отношений среди братских тюркских стран.

И тут я хочу провести определенные параллели. Политическая и общественная жизнь Армении на протяжении последних десятилетий напоминает маятник, бесконечно качающийся между крайностями. От яростного прозападного курса до попыток возрождения пророссийских ориентиров, от радикального национализма до осторожных заявлений о мире с соседями - вектор развития страны меняется с такой частотой, что трудно говорить о каком-либо устойчивом курсе.

Эта склонность к резким поворотам и метаниям - не просто политический стиль, а симптом куда более глубокой проблемы: отсутствия четко сформулированной национальной концепции развития. Такой концепции, которая бы объясняла, кто такие современные армяне, куда они идут, с кем - и почему. Без ответов на эти вопросы государство оказывается в заложниках у эмоций, внешних обстоятельств и давления извне.

Возьмем последние годы: после "шашлычной революции" 2018 года Армения стремительно устремилась в сторону Запада, сопровождая это борьбой с "наследием" прошлого. Однако уже после 44-дневной войны и последующих геополитических потрясений в регионе в армянском обществе и элитах начались панические поиски новых опор: от призывов к возвращению в объятия России - до восторженных взглядов на Францию и США.

Но кто есть союзник, а кто - инструмент? Где национальные интересы, а где - иллюзии и самообман? Ответа нет. Армянская элита не предлагает населению внятной долгосрочной доктрины, а потому общество мечется от одной утопии к другой, переживая каждое разочарование как национальную катастрофу. Контраст особенно очевиден, если взглянуть на Азербайджан. Баку выстраивал чёткую и последовательную стратегию развития, основанную на нескольких ключевых опорах: экономическое усиление через энергетические ресурсы, военное перевооружение, и, главное - углубление связей с тюркским миром.

Тюркское единство для Азербайджана - не просто культурный лозунг, а конкретный политический, экономический и цивилизационный вектор. Членство в ОТГ, стратегические отношения с Турцией, расширение инфраструктурных проектов в рамках "Срединного коридора" - всё это элементы системного курса, в котором нация четко понимает: кто мы, с кем мы, и зачем. Проще говоря, в то время как Азербайджан укрепляется в роли регионального игрока с ясной идентичностью, Армения продолжает строить свою внешнюю политику на ситуативных реакциях. И в этом - залог наших будущих, великих побед и причина будущих проблем и потрясений Армении.