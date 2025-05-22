Трамп назвал разрушительным урезание финансирования USAID

Урезание финансирования имело разрушительные последствия для Агентства США по международному развитию (USAID).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его попросили прокомментировать решение сократить финансирование USAID.

"Это разрушительно, и, надеюсь, многие люди (страны - прим. ТАСС) начнут тратить много денег [на свои проблемы]. И я говорил с другими странами, мы хотим, чтобы они тоже участвовали и тратили деньги. И мы уже потратили много. И это большая, огромная проблема, которая существует во многих странах. Много проблем. Соединенные Штаты всегда получают просьбу о выделении денег. Больше никто не помогает. Как вы знаете, Европа не помогает. Европа ничего не дала. Они только и делают, что судятся с нашими компаниями", - сказал глава государства.

3 февраля администрация США фактически приостановила деятельность USAID, которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого ведомства.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты сэкономили $2,5 млрд благодаря участию грузинских военных в миссиях в Афганистане и Ираке.