Сибига собирается в Баку

В Телеграм-канале "Мнение ФМ" размещена публикация о визите главы МИД Украины в Азербайджан.

Day.Az представляет публикацию:

Как передают СМИ глава МИД Украины Андрей Сибига собирается нанести визит в Азербайджан 25-26 мая. Дежурный визит главы внешнеполитического ведомства Украины в Азербайджан должен был бы стать обычным делом, если бы не война, когда к визитам официальных лиц Украины привлекается дополнительное внимание в мире и в регионе.

А визит действительно обычный.

Это нормально, когда две страны с уровнем отношений, характеризующиеся как стратегическое партнерство, совершают визиты для обсуждения двусторонней повестки.

А обсуждать есть что...

Из-за войны приоритеты во внешней политике Украины сместились на устранение агрессии и доведения позиции до мирового сообщества. На полях различных международных мероприятий периодически проводятся двусторонние встречи как лидеров Азербайджана и Украины, так и глав МИД-ов.

На нынешнем этапе у главы МИД Украины появилась возможность совершить визит и Баку собирается принять гостя...

Обсуждать будут политический диалог между странами, наверняка подтвердят традиционную приверженность принципу территориальной целостности. У Азербайджана в Украине инвестиции, SOCAR владеет сетью заправок, частные инвестиции компаний Азербайджана охватывает телекоммуникационную сферу, строительство, сельское хозяйство. Уже более года обсуждается тема поставок энергоресурсов из Азербайджана в Украину.

Наряду с этим, Азербайджан занимает первое место по объему гуманитарной помощи Украине среди стран СНГ. Диаспорская составляющая также обширная: десятки тысяч азербайджанцев в Украине и многочисленная украинская община в Азербайджане.

Как видно, повестка насыщенная и после долгой паузы появляется возможность обсудить двустороннюю повестку, наметить приоритеты и расширять сферы сотрудничества.

Отметим, что это первый визит главы МИД Украины за последние три года в регион и этот визит совершается в Азербайджан.

Конечно, визит главы МИД Украины вызовет раздражение в Москве. Спекуляций не избежать...

Однако следует понимать, что Азербайджан проводит независимую, однако предсказуемую политику в отношении своих соседей, России в том числе...

В период оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении, Россия оформила военно-политическое союзничество с Арменией, Армения вступила в ОДКБ и пользовалась всеми преференциями и поддержкой Москвы. А недавнее заявление главы МИД России Лаврова о том, что Армения использовала российское оружие для оккупации и удержания территорий Азербайджана, является показательным. Другим заявлением Лавров подтвердил, что Россия всеми способами пыталась оставить определение "статуса" Карабаха "будущим поколениям"...

Так что возможное раздражение определенных кругов в Москве не имеет оснований и лишено смысла. Азербайджан и Украина имеют широкую двустороннюю повестку и визит главы МИД Украины следует понимать исключительно в этом контексте.

Азербайджан не ограничивает свою внешнюю политику: в Баку принимали с госвизитом президента России в прошлом году и тогда обсуждалась исключительно двусторонняя повестка; также примут и главу МИД Украины с той же двусторонней повесткой.