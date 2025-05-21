https://news.day.az/officialchronicle/1754456.html Президент Ильхам Алиев: Венгрия является надежным стратегическим партнером Азербайджана Венгрия является надежным стратегическим партнером Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является надежным стратегическим партнером Азербайджана
Венгрия является надежным стратегическим партнером Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.
Новость обновляется
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