Президент Ильхам Алиев: Венгрия является надежным стратегическим партнером Азербайджана

Венгрия является надежным стратегическим партнером Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

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