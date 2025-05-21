https://news.day.az/sport/1754506.html "Зиря" засчитано техническое поражение Команде "Зиря" U-19 было засчитано техническое поражение. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА. Организация пошла на этот шаг в связи с прошедшим в Молодежной лиге матчем "Зиря" - "Туран Товуз".
"Зиря" засчитано техническое поражение
Команде "Зиря" U-19 было засчитано техническое поражение.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.
Организация пошла на этот шаг в связи с прошедшим в Молодежной лиге матчем "Зиря" - "Туран Товуз". Бакинской команде было засчитано техническое поражение со счетом 0:3 из-за выхода на поле игрока, фамилия которого не была указана в протоколе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре