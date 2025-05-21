"Зиря" засчитано техническое поражение

Команде "Зиря" U-19 было засчитано техническое поражение.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.

Организация пошла на этот шаг в связи с прошедшим в Молодежной лиге матчем "Зиря" - "Туран Товуз". Бакинской команде было засчитано техническое поражение со счетом 0:3 из-за выхода на поле игрока, фамилия которого не была указана в протоколе.