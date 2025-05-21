В Баку пройдет Евразийский университетский саммит

24-25 сентября 2025 года в Баку при поддержке министерства науки и образования, Государственного агентства по науке и высшему образованию и Международного рейтингового агентства Times Higher Education (THE) состоится "Евразийский университетский саммит".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на министерство науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что на Саммите на тему "Транснациональные исследования: от знаний к глобальному влиянию" будут представлены более 50 всемирно известных спикеров в соответствующей области и более 350 участников, представляющих около 150 организаций.

На саммите пройдут обсуждения по следующим направлениям:

• Влияние глобальных исследований: использование сильных сторон евразийского региона

• Роль высшего образования в достижении Целей устойчивого развития

• Соединение континентов: возможности для сотрудничества и инноваций.

Более подробную информацию о Саммите можно получить по ссылке: https://www.timeshighered-events.com/eurasia-universities-summit-2025.

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