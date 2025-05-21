Всемирный день культурного разнообразия, диалога и развития

В 2001 году ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт ООН, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития предоставляет возможность глубже осознать ценности культурного разнообразия и помочь в достижении четырех целей Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения от 20 октября 2005 года: поддержка устойчивых систем управления в области культуры; достижение равноценного потока товаров и услуг в области культуры и повышение мобильности специалистов в этой сфере; интеграция элементов культуры в меры по достижению целей в области устойчивого развития; защита прав и основных свобод человека.

Десятая сессия Конференции участников Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (Париж, 18-20 июня 2025 года) приурочена к 20-летию Конвенции. Мероприятие призвано рассмотреть достигнутый прогресс, оценить реализацию Международного фонда культурного разнообразия и обсудить различные рекомендации.

Сохранение культурного разнообразия важно как никогда

Ежегодно 21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития празднует не только богатство культур мира, но и важную роль межкультурного диалога для достижения мира и устойчивого развития.

Как отмечают в ООН, 89 процентов всех текущих конфликтов в мире происходят в странах с низким уровнем межкультурного диалога. В таких условиях приоритетом должно стать развитие взаимопонимания между культурами как основы устойчивого мира и эффективного сотрудничества.

По данным ЮНЕСКО, сектор культуры и творчества является одной из самых мощных движущих сил развития в мире. На него приходится более 48 миллионов рабочих мест в мире (причем почти половину из них занимают женщины), что составляет 6,2 процента от всех существующих рабочих мест и 3,1 процента мирового ВВП. Кроме того, этот сектор обеспечивает занятость и возможности для наибольшего числа молодых людей в возрасте до 30 лет.

Однако сектор культуры и творчества по-прежнему не занимает должного места в государственной политике и международном сотрудничестве.

Декларация о культуре

В сентябре 2022 года делегации из 150 государств собрались в Мексике для участия в МОНДИАКУЛЬТ-2022 - крупнейшей всемирной конференции по вопросам культуры за последние 40 лет. Они единогласно приняли историческую Декларацию о культуре, призывающую признать культуру "глобальным общественным благом" и включить ее в качестве самостоятельной цели в повестку дня в области развития на период после 2030 года.

В документе закреплены культурные права, которые должны учитываться в государственной политике. Среди них - социальные и экономические гарантии для творческих работников, свобода творчества, право коренных народов на сохранение традиционных знаний, а также меры по охране и развитию культурного и природного наследия.

В нем также содержится призыв к более эффективному регулированию цифрового сектора, особенно крупных платформ, с целью защиты культурного разнообразия в интернете, обеспечения прав интеллектуальной собственности творческих работников и справедливого доступа к информации для всех.

Конференция МОНДИАКУЛЬТ-2025, которая пройдет в Барселоне с 29 сентября по 1 октября 2025 года, предоставит возможность оценить достижения на национальном, региональном и международном уровнях после принятия Декларации МОНДИАКУЛЬТ-2022, закрепившей права в области культуры. Растущее внимание к культуре подтверждается ее включением в повестку дня Группы двадцати, Группы семи, Группы 77 плюс Китай, а также других международных и региональных форумов. Цель конференции - расширить глобальное сотрудничество в области культуры, оценить реализацию приоритетов Декларации и стимулировать инклюзивный диалог по вопросам культурной политики с участием различных заинтересованных сторон.

Почему так важно культурное разнообразие?

Примерно три четверти всех крупных мировых конфликтов имеют, в том числе, культурную подоплеку. Преодоление разрыва между культурами настоятельно необходимо для достижения мира, стабильности и развития.

Культурное разнообразие является движущей силой развития не только в отношении экономического роста, но и как средство для более полноценной интеллектуальной, эмоциональной, моральной и духовной жизни. Это фиксируется в конвенциях по вопросам культуры, которые обеспечивают прочную основу для поощрения культурного разнообразия. Культурное разнообразие - это ценнейший актив, который является непременным условием в деле сокращения масштабов нищеты и достижения устойчивого развития.

В то же время принятие и признание феномена культурного разнообразия - в частности, по каналам новых СМИ и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), - способствует развитию диалога между цивилизациями и культурами, росту уважения и взаимопонимания.