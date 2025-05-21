Биткойн преодолел очередной рекордный рубеж

Курс биткойна на торгах в среду обновил исторический максимум на ожиданиях принятия закона о стейблкойнах в США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, стоимость биткойна по данным на 19:50 (по бакинскому времени) выросла на 1,8% до $108,949 тыс. В ходе торгов она поднималась до $109,497 тыс., что является рекордной отметкой в истории.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в день инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января.

Сенат Конгресса США большинством голосов поддержал законопроект под названием GENIUS Act в новой редакции. Этот документ предусматривает федеральное регулирование стейблкойнов - криптоактивов, привязанных к традиционным валютам. Теперь он отправится на дальнейшее обсуждение. Авторы законопроекта надеются, что он может быть принят уже на этой неделе.

"Мы наблюдаем новый подход к криптовалютной отрасли со стороны администрации Трампа, - отметил Майкл Новограц из Galaxy Digital. - Это вызывает оптимизм как внутри страны, так и за рубежом".

Ранее сообщалось, что в США создают криптовалютный резерв.