https://news.day.az/sport/1754582.html Вратарь "Араз-Нахчывана" приглашен в сборную Вратарь азербайджанской футбольной команды "Араз-Нахчыван" Кристиан Аврам приглашен в сборную Молдовы.
Вратарь "Араз-Нахчывана" приглашен в сборную
Вратарь азербайджанской футбольной команды "Араз-Нахчыван" Кристиан Аврам приглашен в сборную Молдовы.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 31-летний голкипер вошел в список, озвученный главным тренером Сергеем Клещенко на товарищеский матч с Польшей шестого июня и игру с Италией девятого июня в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Аврам выступает за "Араз-Нахчыван" с 2023 года.
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