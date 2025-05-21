Вратарь "Араз-Нахчывана" приглашен в сборную

Вратарь азербайджанской футбольной команды "Араз-Нахчыван" Кристиан Аврам приглашен в сборную Молдовы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 31-летний голкипер вошел в список, озвученный главным тренером Сергеем Клещенко на товарищеский матч с Польшей шестого июня и игру с Италией девятого июня в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Аврам выступает за "Араз-Нахчыван" с 2023 года.