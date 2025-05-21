Хакан Фидан считает важной поддержку Сирии со стороны ОТГ

На данном этапе важное значение имеет поддержка Сирии странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на заседании Совета министров иностранных дел в рамках неформального саммита организации в Будапеште.

Он отметил, что благодаря интенсивным дипломатическим усилиям Турции, направленным на начало сотрудничества сирийского руководства с региональными и международными акторами и снятие санкций, были достигнуты конкретные результаты.

"У нас есть историческая возможность обеспечить стабильность в Сирии",- добавил он.

Ранее сообщалось, что страны-члены Евросоюза приняли решение снять экономические санкции, введенные против Сирии.