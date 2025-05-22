«Барселона» объявила о продлении контракта с Фликом

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик продлил контракт с командой до лета 2027 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на championat, об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте.

Немецкий специалист стал главным тренером команды летом 2024 года, заняв вакантную должность после ухода Хави. Под руководством Флика "Барселона" выиграла чемпионат, Суперкубок и Кубок Испании, а также вылетела в полуфинале Лиги чемпионов от "Интера".

Ранее 60-летний специалист работал главным тренером в сборной Германии, "Баварии" и "Хоффенхайме", а также помощником тренера и спортивным директором.

Предыдущее соглашение между Фликом и "Барселоной" было рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что футболист "Барселоны" побил рекорд Месси.