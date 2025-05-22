Автор: Лейла Таривердиева

Утром 21 мая в Тегеране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Ясина Гусейнзаде - гражданина ИРИ, совершившего вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Напомним, что 27 января 2023 года около 08:30 утра мужчина, вооруженный автоматическим оружием и имевший при себе множество обойм, совершил террористическую атаку на азербайджанскую дипмиссию. При этом погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения.

Дело по факту теракта длилось больше двух лет и, наконец, привело к справедливому результату. За это время делались попытки оправдать террориста, придать его действиям характер бытового конфликта и, в целом, как-то замять вопрос. Но твердая позиция официального Баку не позволила сделать это. Президент Ильхам Алиев сразу же ясно дал понять иранской стороне, что намерен добиваться выявления и наказания преступника. Никаких других вариантов исчерпания инцидента в Баку не рассматривали, как не рассматривали и никаких других версий, кроме теракта.

"Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства неприемлема!" - говорится публикации, появившейся в аккаунте Президента Азербайджана в соцсети Х сразу после теракта.

На тот момент отношения двух стран находились не в лучшем состоянии и эта провокация еще более обострила их. Нападение на посольство стало апогеем той политики, которая проводилась в тот период Тегераном. Иранская сторона сразу начала следствие и через какое-то время сообщила о его завершении. Бывшее руководство ИРИ заверило Баку, что преступник будет казнен, и Азербайджан решил возобновить работу посольства в Тегеране. Однако вскоре иранские правоохранители объявили о необходимости доследования, что было воспринято в Азербайджане как желание затянуть вопрос. Пришлось снова доходчиво объяснять, что Баку не позволит закрыть тему теракта.

В начале января в интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев заявил, что нападение на посольство в Тегеране было организованным террористическим актом.

"Есть много факторов, позволяющих говорить это. Во-первых, в течение почти 40 минут туда не подъехала ни одна полицейская машина. Хотя это произошло в центре столицы. Лицо, совершившее террор, сразу после этого, на следующий же день, было объявлено психически больным. В то время, как любая медицинская экспертиза продолжается несколько дней. В день совершения террора этот человек дает интервью прессе. С этого события проходит два года. По сей день приговор в отношении этого человека не приведен в исполнение. Все это говорит о том, что это было организовано", - заявил Президент, подчеркнув, что Азербайджан настаивает на своих требованиях.

Эти требования исходили не из намерений усилить противоречия, а из желания добиться справедливости, чтобы в будущем никому неповадно было приближаться с оружием к азербайджанской дипмиссии. Президент Ильхам Алиев не оставил иранской стороне никаких возможностей для маневра будь то политического или правового. Потому что глава государства говорил об организованности теракта вовсе не из желания оскорбить соседа, а исходя из объективных фактов. Хорошо известно, что в Иране приговаривают к смертной казни и за менее тяжкие преступления, и приговоры приводятся в исполнение очень скоро. И если совершенно очевидное дело о теракте против посольства иностранного государства в Тегеране растянулось на два года, это не может быть случайным.

После тех заявлений Президента Азербайджана, в судебной системе ИРИ сообщили, что следственные действия по делу, наконец, завершены, и прокуратура потребовала для Гусейнзаде высшей меры наказания. Правда, осужден он был не за теракт, а по обвинениям в умышленном убийстве гражданина Азербайджана с применением огнестрельного оружия в здании посольства, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, а также в нарушении общественного порядка. Тем не менее, преступник понес наказание, и это - главное.

То, что справедливость восторжествовала, можно расценивать как победу Баку. Это результат твердой и принципиальной позиции, продемонстрированной Азербайджанским государством и Президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджан показал, что единственным авторитетом для него являются национальные интересы и он не боится добиваться своего, какой бы оппонент перед ним не находился. То же, кстати, мы наблюдаем в вопросе крушения азербайджанского лайнера, сбитого российскими ПВО. Баку занял очень жесткую и бескомпромиссную позицию, оппонируя мировой державе, и отходить от нее не собирается.

Бескомпромиссная позиция Президента Ильхама Алиева заставила иранскую сторону осознать, что дело не в размерах страны, а в силе воли ее лидера и его непоколебимости. Противостоять политической воле и силе международного авторитета азербайджанского лидера оказалось невозможным. С Азербайджаном лучше дружить, чем находиться в конфронтации. И это очень хорошо осознало новое руководство Ирана.

Недавний визит Президента Масуда Пезешкиана в Баку стал переломным для двусторонних отношений. Он прошел в очень теплой, почти что родственной атмосфере. Визит показал, что азербайджано-иранские отношения вышли из кризиса. По мнению Пезешкиана, в нашем регионе можно установить такие отношения, "которые будут превосходить связи между европейскими странами". Было очень заметно отсутствие прежних амбиций у Тегерана, чуть не разрушивших отношения близких соседей. А на днях на освобожденных от армянской оккупации территориях прошли совместные военные учения Азербайджана и Ирана "Араз-2025", что можно назвать беспрецедентным событием в двусторонних отношениях и свидетельством четко обозначенного Тегераном выбора стороны в регионе.

Сегодняшняя новость о приведении в исполнение смертного приговора террористу только подтвердила наметившуюся позитивную тенденцию. В Азербайджане рады этой новости не потому, что смерть человека может радовать. В данном случает казнь террориста - это сигнал о том, что Азербайджанское государство не оставляет, как говорится, кровь своих граждан на земле. За преступления против нашего народа обязательно будет следовать наказание. Смертный приговор террористу Гусейнзаде - это частный случай, но он является частью большого целого. Рано или поздно Азербайджан добивается возмездия. Не личной мести, а справедливого возмездия. Наши армянские соседи уже почувствовали это на себе. Тысячи невинных жертв армянских оккупантов, хоть и через тридцать лет, но были отомщены. Их кровь не осталась на земле, и там, где она пролилась, сегодня начинает цвести новая жизнь.