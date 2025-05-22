Попытка армян присвоить азербайджанскую музыку снова провалилась на YouTube

Армянский исполнитель на гармони Гагик Степанян, исполнив в стиле "попурри" азербайджанские композиции "Bəs nə deyim", "Niyə yox deyirsən", "Güman yeri var", "Ay bəri bax", разместил их на странице https://www.youtube.com/watch?v=pJ94cvEIymw.

Как сообщили Day.Az в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана, Г.Степанян не указал названия песен и их авторов.

В результате мер, предпринятых Агентством интеллектуальной собственности по данному вопросу, при технической поддержке Общественного Объединения "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" (RAYS), осуществляющего управление имущественными правами авторов, исполнителей и производителей фонограмм в цифровых сетях, с указанной страницы Youtube композиции в исполнении Степаняна были удалены.

Ранее сообщалось, что в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана расследуется факт присвоения армянским исполнителем песни "Yarımgilə".