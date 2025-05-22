В дипмиссиях Израиля усилят меры безопасности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил усилить безопасность в израильских дипломатических миссиях по всему миру после того, как двое сотрудников посольства Израиля были убиты возле еврейского музея в Вашингтоне. Об этом сообщает канцелярия премьера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Нетаньяху "потрясен ужасным антисемитским убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне". По его словам, "кровавые наветы на Израиль усиливаются".

"Мое сердце болит за семьи этих молодых мужчин и женщин, чьи жизни были прерваны отвратительным убийцей-антисемитом. Я распорядился усилить меры безопасности в израильских миссиях по всему миру и для государственных представителей.

Ранее два сотрудника израильского посольства в США были убиты в среду в Вашингтоне.