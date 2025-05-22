Названа опасность социальных сетей для детей

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что чем больше времени дети проводят в соцсетях, тем сильнее у них выражены симптомы депрессии. При этом обратной связи не наблюдается - усиление депрессии не приводит к увеличению времени в интернете.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

В среднем, за три года использования соцсетей у детей в возрасте от 9 до 13 лет время экранного досуга выросло с 7 до 73 минут в день, а уровень депрессивных симптомов увеличился на 35%. Исследование охватило данные почти 12 тысяч детей и стало одним из первых, использующих внутриличностный подход - что позволило отследить изменения у каждого участника индивидуально.

"Это исследование дает прямые доказательства того, что именно соцсети могут провоцировать развитие депрессии у детей", - объяснил доктор Джейсон Нагата, педиатр и руководитель проекта.

Возможными причинами он назвал кибербуллинг, нарушение сна и другие негативные эффекты цифровой среды.

Американская академия педиатрии рекомендует использовать семейный медиаплан - инструмент, помогающий родителям и детям формировать здоровые цифровые привычки.

"Просто сказать ребенку "убери телефон" не подействует", - отметил Нагата. - "Важно вести открытые и поддерживающие разговоры о времени в сети и показывать пример: устраивать семейные вечера без экранов, особенно во время еды и перед сном".

Исследователи подчеркивают: осознанное и ответственное отношение к цифровому пространству - это путь к сохранению психического здоровья и благополучия детей.

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