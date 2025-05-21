Ученые заставили почву и растения «светиться»

Ученые из Массачусетского технологического института разработали уникальную технологию, которая позволяет почве и растениям "светиться" разными цветами в зависимости от состояния окружающей среды. Описание технологии опубликовано в журнале Nature Biotechnology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Команда под руководством Кристофера Войгта создала специальные гены - гиперспектральные репортеры. Эти гены встроили в бактерии, которые затем высевали в почву или наносили на растения. В результате модифицированные микроорганизмы начинали производить особые молекулы с уникальными оптическими свойствами. Эти молекулы изменяют спектр отраженного света, заставляя поверхность светиться в гиперспектральной съемке. Обычному глазу изменение незаметно, но его легко зафиксировать камерами, установленными на дронах или зданиях.

Ученые использовали две бактерии: Pseudomonas putida для почв и Rubrivivax gelatinosus для водной среды. Генетически модифицированные микроорганизмы реагировали на токсины, металлы и другие вещества, начиная излучать свет на определенных длинах волн.

Проверка технологии показала, что система способна обнаруживать даже незначительные концентрации загрязнителей. По расчетам авторов, в будущем можно будет создавать бактерии, реагирующие практически на любой химический сигнал, просто изменяя элементы в их ДНК.