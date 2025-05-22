Новые подробности дела об атаке на посольство Азербайджана в Тегеране и казни виновного

Уголовное дело лица, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, на протяжении всего судебного процесса расследовалось с особой тщательностью и вниманием.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью сказал Trend адвокат посольства по данному уголовному делу Ходжатулла Раджаби.

"27 января 2023 года в связи с посольством Азербайджана в Тегеране произошел вызывающий большое сожаление инцидент. Напавший на посольство Ясин Гусейнзаде во время предварительного допроса признался в совершении преступления в здравом уме", - сказал он.

Раджаби отметил, что 28 января 2024 года в Тегеранском уголовном суде №1 было вынесено предварительное решение по 3 преступлениям, совершенным обвиняемым. "Эти преступления включали - умышленное убийство мусульманина, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, такого как автомат Калашникова и пистолет "Кольт", а также нарушение общественного порядка", - пояснил адвокат.

Он добавил, что решение Верховного суда Ирана по уголовному делу было рассмотрено экспертной комиссией из 5 человек, и комиссия подтвердила решение о том, что Ясин Гусейнзаде на момент совершения преступления не имел психических отклонений и был здоров. В результате этого 4-й отдел Верховного суда утвердил смертный приговор 22 декабря 2024 года.

"Поскольку имевший место инцидент вызвал обеспокоенность азербайджанского государства и граждан, уголовное дело расследовалось с особой тщательностью и вниманием", - отметил Раджаби. В связи с этим орган юстиции Ирана упростил работу адвоката и создал условия для того, чтобы адвокат имел доступ к информации, связанной с уголовным делом, и держал этот вопрос в центре внимания.

"Таким образом, в 4-м отделе 27-го участка прокуратуры Тегерана было принято соответствующее решение. Согласно Уголовному кодексу Ирана, родственники покойного должны письменно заявить о причине, по которой следует или не следует казнить осужденного. На этом основании отцом, матерью, братом, женой, детьми покойного Орхана Аскерова в рамках законов Азербайджана было направлено письмо, которое было приобщено к уголовному делу. В итоге уголовное дело было передано руководством судебной системы 13 апреля 2025 года для исполнения с предоставлением разрешения.

Согласно иранскому законодательству, семья покойного, его адвокат или законный представитель должны присутствовать при исполнении решения суда. По определенным причинам отец покойного Ризван Аскеров не смог присутствовать при исполнении решения суда. Хотя исполнение смертного приговора было назначено на 25 апреля 2025 года, оно откладывалось вследствие различных вопросов.

Это решение было приведено в исполнение 21 мая до восхода солнца в Иране (около 05:00 по местному времени)", - сказал в заключение адвокат.

Напомним, что 27 января 2023 года около 08:30 утра мужчина, вооруженный автоматическим оружием и многочисленными обоймами, совершил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. При предотвращении нападения погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения.