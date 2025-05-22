Сколько мин обезврежено на освобожденных от оккупации селах Газаха?

На освобожденных от оккупации территориях Газахского района с апреля 2024 года очищено от мин и других взрывоопасных боеприпасов 141,8 га территории.

Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пресс-службе Азербайджанского агентства по разминированию.

Было отмечено, что в ходе проведенных операций по разминированию было обнаружено и обезврежено 48 неразорвавшихся боеприпасов, 961 противопехотная мина и 95 противотанковых мин, в общей сложности 1 104 мины и неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, что в прошлом году в результате работ по делимитации была определена линия границы протяженностью 12,7 километра. Тем самым обеспечено возвращение Азербайджану территории 4 сел Газахского района Азербайджанской Республики - Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы (6,5 квадратных километра). Территории сел Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района Азербайджанской Республики были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.