Азербайджанский арбитр обслужит матч финальной стадии чемпионата Европы

ФИФА-рефери Камал Умудлу получил очередное назначение от Союза европейских футбольных ассоциаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский арбитр обслужит матч финального этапа чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет. Умудлу будет главным судьей встречи между сборными Албании и Германии в рамках группы A.

Ему будут ассистировать финн Олли Янтунен и хорват Лука Пайич. Обязанности четвертого арбитра выполнит еще один представитель Хорватии - Патрик Коларич.

Матч второго тура группового этапа состоится 22 мая на стадионе "Эльбасан Арена" в одноименном городе.

Отметим, что изначально Камал Умудлу был включен в список резервных судей турнира. Однако после того как один из главных арбитров получил травму, азербайджанец был включен в основной состав.