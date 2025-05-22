https://news.day.az/world/1754647.html Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне актом антисемитизма Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне у Столичного еврейского музея, в результате которой погибли два сотрудника посольства Израиля, "основанной на антисемитизме", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Это ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены!
Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне актом антисемитизма
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне у Столичного еврейского музея, в результате которой погибли два сотрудника посольства Израиля, "основанной на антисемитизме", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Это ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены! Ненависти и радикализму нет места в США", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, выразив соболезнования семьям погибших дипломатов.
Ранее два сотрудника израильского посольства в США были убиты в среду в Вашингтоне.
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