Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне актом антисемитизма

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне у Столичного еврейского музея, в результате которой погибли два сотрудника посольства Израиля, "основанной на антисемитизме", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены! Ненависти и радикализму нет места в США", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, выразив соболезнования семьям погибших дипломатов.

Ранее два сотрудника израильского посольства в США были убиты в среду в Вашингтоне.