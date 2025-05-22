Мощные взрывы на мексиканском заводе

Мощные взрывы на дизельном заводе в Мексике.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В штате Нуэво-Леон (северо-восток Мексики) произошли мощные взрывы на дизельном заводе, вызвавшие крупный пожар. Пострадал один человек, его госпитализировали. Ещё 11 сотрудников эвакуированы. Повреждено не менее 13 резервуаров объёмом свыше 10 000 литров каждый.

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