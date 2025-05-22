https://news.day.az/society/1754653.html Землетрясение в Каспийском море В Каспийском море произошло землетрясение Об этом в четверг сообщает Day.Az, со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. Было отмечено, что землетрясение магнитудой 3,2 балла, было зафиксировано на глубине 28 км. Новость обновляется
Землетрясение в Каспийском море
В Каспийском море произошло землетрясение
Об этом в четверг сообщает Day.Az, со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.
Было отмечено, что землетрясение магнитудой 3,2 балла, было зафиксировано на глубине 28 км.
Новость обновляется
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