Землетрясение в Каспийском море

В Каспийском море произошло землетрясение

Об этом в четверг сообщает Day.Az, со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.

Было отмечено, что землетрясение магнитудой 3,2 балла, было зафиксировано на глубине 28 км.

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