https://news.day.az/society/1754653.html

Землетрясение в Каспийском море

В Каспийском море произошло землетрясение Об этом в четверг сообщает Day.Az, со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. Было отмечено, что землетрясение магнитудой 3,2 балла, было зафиксировано на глубине 28 км. Новость обновляется