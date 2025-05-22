Передовая информационной войны

Автор: Лейла Таривердиева

Постоянные читатели нашего сайта наверняка не удивились результатам мониторинга крупнейшей независимой мониторинговой платформы в русскоязычном информационном пространстве, показавшим, что Day.Az лидирует среди русскоязычных сайтов нашей страны, а также активно читается и цитируется соседями Азербайджана по Южному Кавказу. Day.Az всегда отличал профессионализм и ответственность за публикуемую информацию, что очень важно для читателя. Медиаресурс должен отвечать за каждое слово, что понимают далеко не все. Во времена разгула безответственности на медиапространстве ответственность и серьезный подход к информации это очень важный показатель профессиональной пригодности СМИ.

Для развития средств массовой информации в Азербайджане созданы все условия. Государство заботится о медиа и журналистах, и эта забота способствует формированию здоровой медиа-среды и здоровой конкуренции. Помнится, недруги Азербайджана в свое время громко осуждали господдержку органам медиа, видя в этом "поход" против свободы слова. Однако, как выяснилось после чисток, осуществленных новым президентом США, даже самые влиятельные мировые СМИ, оказывается, пользуются финансовой поддержкой государственных агентств и корпораций. При такой насыщенности рынка и бешеной конкуренции никакое СМИ не может существовать на основе самоокупаемости. В Азербайджане не играют в прятки, а открыто поддерживают средства массовой информации, чтобы они могли эффективно работать. Потому что от эффективности СМИ зависят успехи в информационной войне. К сожалению, эта война не прекращается все годы независимости Азербайджана, и журналисты в этом смысле находятся почти что на передовой.

Day.Az тоже находится на передовой в этой инфовойне и успешно отражают информационные и пропагандистские атаки. Делается это на высоком профессиональном уровне, что, как свидетельствует мониторинг, учитывается даже противником.

Присутствие Day.Az в ТОП-10 самых читаемых в Армении русскоязычных сайтов это заслуживающий внимания показатель.

Причем, наш сайт - единственный ресурс Азербайджана в этом рейтинге. Конечно же, это накладывает на нас серьезную ответственность. Правильно поставленная работа позволила Азербайджану обойти Армению на информационном фронте так же, как и на полях сражений.

Day.Az стал одним из двух азербайджанских СМИ, попавшими в ТОП-10 главных медиаресурсов на грузинском рынке, что тоже не может не радовать.

Отметим что данный мониторинг касается Южного Кавказа, но Day.Az пользуется популярностью на значительно более широком пространстве, где востребованы СМИ, пишущие на русском языке. В той же России.

Так как много хватить себя это плохой тон, предоставим слово экспертам.

Тофик Аббасов, политический аналитик:

"Это очень приятная новость. Вместе с коллективом Day.Az этот успех разделяет вся азербайджанская школа журналистики. Потому что мы сейчас видим, насколько в мировом информационном пространстве накаляется соперничество между СМИ, профессионалам в затылок дышат социальные сети, по-прежнему продолжаются споры о том, что такое профессиональная журналистика.

Профессиональная журналистика, опираясь на свои каноны и классические принципы, всегда дает представление о пульсе времени. Если журналисты умеют отображать реалии, подходить к вопросам с острого угла и выдавать требуемый аналитический контент, они попадают в цель и могут рассчитывать на широкую аудиторию.

Уметь видеть главное - это и есть профессионализм. Как говорится, не каждый видит, кто смотрит. Не каждый может уловить главное в открывающейся перед глазами панораме. Ежедневно на нас наваливается огромный массив новостей, новостные ленты буквально трещат по швам, и в таком сумбуре нацеливаться на главное, уметь видеть актуальное, подходить к этому со здравой позиции и раскрывать семантику, - это умеют только кадры, прошедшие хорошую школу, имеющие высокую сноровку и рабочие навыки. Считаю, что мне, моим коллегам из Day.Az и Trend удалось воссоздать хорошую и прогрессивную школу. Могу с уверенностью сказать, что именно прогрессивное начало характеризует работу не только ведущих мировых СМИ, но и таких ресурсов, как Day.Az и Trend. Сегодняшний успех возник не на пустом месте. Он достигнут благодаря профессионализму коллектива и умению руководства медиа-компании улавливать дыхание времени и создавать связь с будущим.

Многие стараются добиться профессионализма, но профессионалами становятся те, кто расширяют границы возможного и обладают новым видением. СМИ Азербайджана имеют давние профессиональные традиции, в этом году национальной азербайджанской школе журналистики исполняется 150 лет. Мы все воспитанники этой школы и понимаем, как важно создавать связи между временами и поколениями. Как бы не менялись принципы работы, традиции отцов-основателей следует сохранять. Day.Az и Trend в этом плане преуспели и стали платформой, на которой могут учиться коллеги. Это был бы взаимно важный процесс. Как гласит латинская пословица, обучая, мы учимся сами".

Татьяна Полоскова, доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор":

"Day.Az - это издание, с которым я давно сотрудничаю. И оно у меня всегда в приоритете. Поэтому я искренне поздравляю всю команду журналистов и авторов с таким успехом.

Прежде всего, хочу отметить два основных, на мой взгляд, качества редакции этого издания: профессионализм и уважение к автору и экспертному мнению. Кроме того, для редакции характерен концептуальный подход к проблемам, стремление довести до сведения читателя не только факты, но и причины происходящего, дать прогноз. Это показатель того, что издание делает ставку на серьезного и вдумчивого читателя, стремится не просто привлечь внимание к острым материалам. Но и расширить кругозор своей аудитории. Это очень редкое явление, например, в современной российской журналистике. Что касается азербайджанских СМИ, то там, в целом, уровень выше, чем в моей отечественной прессе. И мне приятно, что издание, с которым я давно работаю, идет в фарватере.

Есть, как я знаю, такая азербайджанская поговорка: "Чтобы узнать человека, надо быть с ним вместе в дороге". С изданием Day.Az мы прошли самую сложную дорогу в моей жизни - информационное освещение хода 44-дневной войны. Наша дружба и сотрудничество проверены временем и совместными делами".

Фикрет Садыхов, политолог и дипломат:

"Лидирующие позиции Day.Az и Trend в рейтинге русскоязычных СМИ Азербайджана обоснованы и объективны. Это достаточно высокая оценка, которая обязывает эти ресурсы подняться на еще более высокий уровень и удерживать эту планку.

Day.Az на протяжении многих лет отличается четким изложением фактов и всесторонним объективным анализом. Похвально то, что сайт поддерживает хорошие и уважительные контакты с экспертным сообществом, акцентирует внимание на самых важных моментах, связанных как с внешней, так и с внутренней политикой Азербайджана, с международными вопросами и региональным аспектом. Это делает издание еще более читабельным и интересным для читателя не только в Азербайджане, о чем свидетельствует опубликованный рейтинг. То, что Day.Az единственным из русскоязычных сайтов Азербайджана попал в десятку самых читаемых в Армении, уже о многом говорит. Это серьезное достижение, которое, я бы сказал, возлагает на коллектив Day.Az определенную ответственность.

Точный анализ, четкие прогнозы и оценки, стилистически правильная подача свидетельствуют о профессионализме творческого коллектива редакции и обеспечивают сайту постоянную читабельность. Данные мониторинга отражают реальность. Цифры не лгут. Остается лишь пожелать Day.Az постоянного творческого поиска, такого же четкого, правильного и реального отображения того, что происходит в Азербайджане и за его пределами".