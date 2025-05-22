В США рухнул самолет - ВИДЕО
Небольшой самолет упал на окраине Сан-Диего в США во время туманной погоды утром в четверг, в результате чего загорелось около 15 домов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на УНН, спасатели эвакуировали жителей.
"У нас повсюду авиатопливо, - сказал помощник начальника пожарной службы Дэн Эдди во время пресс-конференции. - Наша главная цель - обыскать все эти дома и немедленно вывести всех".
Он сказал, что "есть прямое попадание в несколько домов" в районе Мерфи-Каньон.
Неизвестно, есть ли пострадавшие.
Эдди сказал, что во время аварии частного самолета был сильный туман. "Едва можно было видеть перед собой", - сказал он.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщает, что самолет Cessna 550 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Монтгомери-Гиббс.
"Количество людей на борту пока неизвестно", - говорится в заявлении FAA.
Самолет может перевозить от шести до восьми человек.
Ранее сообщалось, что в самолетах хотят сделать стоячие места.
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