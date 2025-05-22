В США рухнул самолет

Небольшой самолет упал на окраине Сан-Диего в США во время туманной погоды утром в четверг, в результате чего загорелось около 15 домов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на УНН, спасатели эвакуировали жителей.

"У нас повсюду авиатопливо, - сказал помощник начальника пожарной службы Дэн Эдди во время пресс-конференции. - Наша главная цель - обыскать все эти дома и немедленно вывести всех".

Он сказал, что "есть прямое попадание в несколько домов" в районе Мерфи-Каньон.

Неизвестно, есть ли пострадавшие.

Эдди сказал, что во время аварии частного самолета был сильный туман. "Едва можно было видеть перед собой", - сказал он.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщает, что самолет Cessna 550 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Монтгомери-Гиббс.

"Количество людей на борту пока неизвестно", - говорится в заявлении FAA.

Самолет может перевозить от шести до восьми человек.

Ранее сообщалось, что в самолетах хотят сделать стоячие места.