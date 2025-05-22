Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов

В Азербайджане награждена группа лиц, имеющих заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов в Азербайджане награждены следующие лица:

Медалью "Терегги"

Гасанов Арастун Гасанага оглу

Ганбаров Мирсалам Бёюкага оглу

Сефиев Амиль Мирдамед оглу

Ширалиев Майыс Агагусейн оглу

Тарвердиев Гафар Гусейн оглу

Медалью "За отличие на государственной службе"

Асланов Ильгар Вагиф оглу

Ибадова Севиндж Гафар гызы.