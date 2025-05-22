https://news.day.az/world/1754688.html Министр обороны США встретился с Маском Министр обороны США Пит Хегсет встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пентагоне и обсудил применение искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил представитель оборонного ведомства Шон Парнелл, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Министр встретился с Маском и другими членами команды X AI.
Министр обороны США встретился с Маском
Министр обороны США Пит Хегсет встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пентагоне и обсудил применение искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил представитель оборонного ведомства Шон Парнелл, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Министр встретился с Маском и другими членами команды X AI. Министерство обороны намерено сотрудничать с руководителями индустрии ИИ, чтобы военные могли противостоять угрозам XXI века", - сказал спикер.
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