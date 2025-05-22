Отношения между Азербайджаном и Венгрией поднялись до уровня стратегического партнерства

Отношения между Азербайджаном и Венгрией за последние годы поднялись до уровня стратегического партнерства. Личная дружба и взаимное доверие, установленные между руководителями обеих стран - Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Виктором Орбаном - вносят важный вклад в развитие этих отношений. Две страны постоянно поддерживают друг друга не только в двусторонних рамках, но и в рамках международных организаций и многосторонних платформ.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Политические связи между Азербайджаном и Венгрией в настоящее время находятся на достаточно высоком уровне. Регулярный диалог и визиты сторон на высшем уровне обеспечивают углубление этих связей. Визит Президента Ильхама Алиева в Будапешт, встречи, проведенные в рамках визита, являются ярким показателем этого. Выступая с совместным с главой азербайджанского государства заявлением для прессы, Виктор Орбан справедливо назвал Президента Ильхама Алиева другом Венгрии: "Друг познается в трудную минуту, и на протяжении уже более 20 лет Президент Алиев всегда был рядом с нами при любых трудностях, с которыми сталкивалась Венгрия в любой области - будь то дипломатия, нефтегазовая промышленность или какая-либо другая сфера". Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что мы - дружественные страны, стратегические партнеры: "Сегодня в ходе переговоров и встречи в узком составе мы еще раз убедились, что наши позиции по многим вопросам совпадают. Если взглянуть на процессы, происходящие сегодня в меняющемся мире, то опять-таки больших различий в наших позициях нет. Между Венгрией и Азербайджаном есть много схожих черт". То есть это показывает, насколько Азербайджан ценит отношения с Венгрией, и насколько Венгрия ценит отношения с Азербайджаном", - сказал А.Гараев.

Политолог подчеркнул, что Венгрия неоднократно выступала против односторонних и предвзятых документов против Азербайджана в международных структурах, особенно в рамках Европейского Союза и Европейского парламента, наложив на них вето.

"Будапешт всегда выражал однозначную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Точно так же Азербайджан поддерживает международные инициативы Венгрии и солидарен с ней", - сказал он.

A.Гараев отметил, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией также развивается по восходящей линии.

"В частности, налажено стратегическое сотрудничество в области энергетики. Венгрия является одной из первых европейских стран, импортировавших природный газ из Азербайджана, что еще раз подчеркивает роль Баку в обеспечении энергетической безопасности Европы. Расширяются возможности сотрудничества Азербайджана с венгерскими компаниями в рамках стратегии "зеленой" энергии. Между двумя странами ведутся переговоры о совместных проектах в области промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, фармацевтики и транспорта. Как венгерский рынок привлекателен для частного сектора Азербайджана, так и венгерские инвесторы проявляют интерес к азербайджанской экономике", - сказал он.

По его словам, Венгрия с 2018 года является наблюдателем в Организации тюркских государств и тесно сотрудничает с Азербайджаном на этой платформе.

"Активность Венгрии в ОТГ свидетельствует о ее стремлении довести отношения с тюркоязычными странами до стратегического уровня. Азербайджан высоко ценит роль Венгрии на этой платформе и всегда поддерживает ее деятельность. Проведение по инициативе Венгрии второго неофициального саммита ОТГ также свидетельствует о важности, которую эта страна придает отношениям с тюркоязычными государствами. Как сказал Президент Ильхам Алиев, это еще раз показывает, что Венгрия очень привязана к своим историческим корням", - отметил он.

А.Гараев отметил, что отношения между Азербайджаном и Венгрией строятся на основе дружбы и взаимных интересов.

"Политический диалог, экономическое сотрудничество, партнерство в культурной и гуманитарной сферах, а также поддержка, оказываемая друг другу в рамках международных организаций, подняли эти отношения на уровень стратегического партнерства. Это сотрудничество важно не только для двух стран, но и с точки зрения стабильности и развития в регионе и в Европе", - сказал он.