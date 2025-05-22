Мощное землетрясение произошло в Греции

У берегов греческого острова Крит произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился всего в 74 километрах от города Ираклион. Очаг залегал на глубине 15 километров.

На данный момент данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение на армяно-грузинской границе.