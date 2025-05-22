https://news.day.az/world/1754641.html Мощное землетрясение произошло в Греции У берегов греческого острова Крит произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился всего в 74 километрах от города Ираклион. Очаг залегал на глубине 15 километров.
Мощное землетрясение произошло в Греции
У берегов греческого острова Крит произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился всего в 74 километрах от города Ираклион. Очаг залегал на глубине 15 километров.
На данный момент данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее землетрясение на армяно-грузинской границе.
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