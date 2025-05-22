Азербайджан и Казахстан намерены интегрировать фондовые рынки

Азербайджан и Казахстан планируют интеграцию своих фондовых рынков с целью повышения их глубины и привлечения большего числа участников.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя правления и главный коммерческий директор Бакинской фондовой биржи (БФБ) Огтай Гасымов в ходе семинара "KASE Day in Baku".

По его словам, в последние годы между БФБ и Казахстанской фондовой биржей (KASE) установилось устойчивое партнёрство, основанное на взаимном обмене опытом и лучшими практиками.

"Мы регулярно проводим двусторонние визиты, участвуем в совместных мероприятиях и активно обсуждаем направления сотрудничества. В центре внимания - трансляция биржевых данных, кросс-листинг и спонсируемый листинг. Всё это направлено на углубление рынков и расширение круга их участников", - отметил Гасымов.

Он подчеркнул, что успешное развитие фондовых рынков возможно только при обеспечении высокого уровня прозрачности, доступности информации, ликвидности и активности как со стороны инвесторов, так и эмитентов.

"Эффективность рынка капитала определяется качеством взаимодействия всех его участников и возможностью реализовывать инвестиционные стратегии с помощью доступных и надёжных биржевых инструментов", - добавил представитель БФБ.