https://news.day.az/politics/1754727.html Учения с участием военнослужащих Азербайджана и Ирана завершились - ВИДЕО Успешно завершены совместные учения "Араз-2025", проходившие с участием военнослужащих Азербайджана и Ирана. Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в рамках учений поставленные задачи были точно выполнены военнослужащими обеих стран.
Учения с участием военнослужащих Азербайджана и Ирана завершились - ВИДЕО
Успешно завершены совместные учения "Араз-2025", проходившие с участием военнослужащих Азербайджана и Ирана.
Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в рамках учений поставленные задачи были точно выполнены военнослужащими обеих стран.
"При выполнении в плановом порядке задач по этапам учений и во взаимодействии участники продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки.
Руководители учений высоко оценили профессионализм и уровень подготовки личного состава.
В заключение стороны обменялись памятными подарками, были награждены военнослужащие, отличившиеся в ходе учений", - говорится в сообщении ведомства.
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