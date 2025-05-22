Учения с участием военнослужащих Азербайджана и Ирана завершились

Успешно завершены совместные учения "Араз-2025", проходившие с участием военнослужащих Азербайджана и Ирана.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в рамках учений поставленные задачи были точно выполнены военнослужащими обеих стран.

"При выполнении в плановом порядке задач по этапам учений и во взаимодействии участники продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки.

Руководители учений высоко оценили профессионализм и уровень подготовки личного состава.

В заключение стороны обменялись памятными подарками, были награждены военнослужащие, отличившиеся в ходе учений", - говорится в сообщении ведомства.