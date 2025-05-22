https://news.day.az/society/1754836.html

Определены учреждения, не входящие в структуру Агентства по антимонопольному контролю

Утвержден "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики". Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.