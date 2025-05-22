https://news.day.az/officialchronicle/1754811.html Ряд процедур по экспертизе строительных проектов в Азербайджане будет выполняться в электронном формате Президент Ильхам Алиев внес изменения в некоторые указы, связанные с исполнением закона от 30 мая 2023 года "О внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс". Согласно указу, внесены изменения в "Правила проведения строительных проектов через экспертизу", сообщает Day.Az.
Ряд процедур по экспертизе строительных проектов в Азербайджане будет выполняться в электронном формате
Президент Ильхам Алиев внес изменения в некоторые указы, связанные с исполнением закона от 30 мая 2023 года "О внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс".
Согласно указу, внесены изменения в "Правила проведения строительных проектов через экспертизу", сообщает Day.Az.
В частности, ряд процедур по экспертизе строительных проектов в рамках получения разрешения на строительство теперь будет выполняться в электронном виде через единую систему информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности.
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