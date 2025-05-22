OpenAI заплатит миллиарды долларов за стартап дизайнера iPhone

Американская ИИ-компания OpenAI покупает стартап IO бывшего топ-менеджера Apple, дизайнера iPhone Джони Айва за $6,5 млрд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава OpenAI Сэм Альтман в совместном с Айвом интервью The New York Times.

Сделка будет полностью оплачена акциями и станет крупнейшей в истории OpenAI. По словам Альтмана и Айва, она направлена на выпуск нового семейства продуктов для эры универсального искусственного интеллекта (УИИ, компьютерная программа с интеллектом на уровне человеческого - ИФ).

OpenAI уже владеет 23% IO после заключенной в конце прошлого года между ними сделки, говорят источники NYT. Теперь ей нужно выплатить около $5 млрд за оставшуюся долю. Также в минувшем году в IO инвестировал фонд стартапов OpenAI.

Айв и его команда в составе порядка 55 инженеров и исследователей перейдут в OpenAI.

Альтман также сказал сотрудникам, что покупка IO может увеличить стоимость OpenAI на $1 трлн.

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