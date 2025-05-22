На трассе Баку–Губа перевернулся автомобиль

На участке автомагистрали Баку-Губа, проходящем через село Зарат Сиязаньского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107", за рулем которого находился 39-летний житель района Самир Акбаров, столкнулся с металлическим разделительным ограждением и перевернулся.

В результате аварии пострадали сам водитель, его 35-летняя супруга Равана Акбарова, а также их дети - 16-летняя дочь и 10-летний сын. Все пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами.

Ведётся расследование обстоятельств инцидента.

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