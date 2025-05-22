https://news.day.az/society/1754704.html Названа дата праздничного намаза по случаю праздника Гурбан 6 июня по случаю праздника Гурбан во всех мечетях Азербайджана будет совершен праздничный намаз. Об этом Day.Az сообщили в УМК. Новость обновляется
Названа дата праздничного намаза по случаю праздника Гурбан
6 июня по случаю праздника Гурбан во всех мечетях Азербайджана будет совершен праздничный намаз.
Об этом Day.Az сообщили в УМК.
"В соответствии с шариатом жертвоприношение может длиться 3 дня, начиная с 6 июня. 6 июня в наших мечетях будут совершен праздничный намаз. В Азербайджане дни празднования праздника Гурбан - 6-7 июня объявлены нерабочими", - сообщается в фетве.
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