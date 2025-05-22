Названа дата праздничного намаза по случаю праздника Гурбан

6 июня по случаю праздника Гурбан во всех мечетях Азербайджана будет совершен праздничный намаз.

Об этом Day.Az сообщили в УМК.

"В соответствии с шариатом жертвоприношение может длиться 3 дня, начиная с 6 июня. 6 июня в наших мечетях будут совершен праздничный намаз. В Азербайджане дни празднования праздника Гурбан - 6-7 июня объявлены нерабочими", - сообщается в фетве.