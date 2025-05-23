Трамп вновь пригрозил Apple

Американский президент Дональд Трамп заявил о возможном введении пошлин в размере 25% против Apple, если компания не прекратит производство iPhone за пределами США. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что уже говорил с главой Apple Тимом Куком о своих ожиданиях относительно локализации производства в США.

На фоне заявления Трампа акции Apple упали на 4%, а фьючерсы Nasdaq 100 - до дневных минимумов.

В настоящее время сборка iPhone осуществляется в трех странах: Китае, Индии и Вьетнаме. Китай остается ключевым производственным центром, тогда как индийские мощности, по данным Bloomberg, обеспечивают около 20% общего выпуска устройств. Однако в 2024 году Apple смогла увеличить объем производства iPhone в Индии на 60%.

После встречи Трампа с Куком в Катаре Apple подтвердила намерение увеличить производство гаджетов в США. Однако на данный момент никаких конкретных действий в этом направлении не предпринималось.

По итогам 2024 года продажи Apple в США составили около трети выручки компании. В феврале 2025 года корпорация объявила о планах по созданию 20 тыс. рабочих мест и инвестициях в размере $500 млрд в американскую экономику. Средства, в частности, будут направлены на строительство нового завода по производству серверов для искусственного интеллекта в Техасе.