https://news.day.az/world/1755190.html В США увидели необычные облака - ВИДЕО В Индианополисе после сильного торнадо появились "вымеобразные облака". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В США увидели необычные облака - ВИДЕО
В Индианополисе после сильного торнадо появились "вымеобразные облака".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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