Вниманию абитуриентов

Средний показатель по выпускным экзаменам среди одиннадцатиклассников в 2025 году составил 132,33 балла. Для сравнения, в 2024 году он был чуть ниже - 132,09. Максимально возможный балл, напомним, - 300.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, эти данные были озвучены сегодня на пресс-конференции председателем Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейкой Аббасзаде.

Аббасзаде также обратила особое внимание на важность соблюдения правил поведения во время экзаменов и предупредила будущих участников о жестких последствиях за любые нарушения:

"Еще раз напоминаем: все результаты нарушителей аннулируются. Такие абитуриенты автоматически теряют шанс участвовать в конкурсе на поступление в вузы и колледжи. Их не допускают ко второму этапу вступительных экзаменов. Более того, они лишаются права участвовать в конкурсе по V группе специальностей, даже если успешно сдали выпускной экзамен".

Ранее сообщалось, что в Азербайджане началась регистрация на экзамены по особым способностям.