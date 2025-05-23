Странам ЕС следует ввести санкции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее дестабилизирующую деятельность против всего объединения в отношении журналистов.

Как передает Day.Az, об этом заявил корреспондент издания Berliner Zeitung.

По его мнению, против фон дер Ляйен следует ввести санкции, поскольку она использует свою власть, чтобы скрывать от общественности документы о махинациях с вакцинами.

Ранее мы сообщали, что в Германии заговорили о запрете АдГ.