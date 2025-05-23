https://news.day.az/world/1755101.html

Финляндия проводит военные учения вблизи границ России

Финляндия начала вблизи границ России военные учения Karelian Sword 25 с участием пяти тысяч военнослужащих, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Маневры будут проходить в Кюменлааксо с 23 мая по 1 июня. В них задействуют более 5 тысяч военных, в том числе из Великобритании и США, а также около 700 единиц техники.