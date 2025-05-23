Сахиба Гафарова отметила устойчивое добрососедство между Баку и Тбилиси

Азербайджан и Грузия демонстрируют пример устойчивого добрососедства.

Как передает Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках дипломатического приёма в Баку, посвящённого Национальному дню Грузии.

В ходе своего выступления она отметила, что День независимости является важным праздником для дружественной Грузии, и по этому случаю передала искренние поздравления и наилучшие пожелания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

По её словам, отношения между Азербайджаном и Грузией имеют глубокие исторические корни, народы двух стран на протяжении веков жили в духе дружбы, добрососедства и всегда поддерживали друг друга.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что стратегические отношения между Баку и Тбилиси играют стабилизирующую роль в регионе Южного Кавказа. Она также отметила, что обе страны проводят политику уважения к суверенитету и территориальной целостности, что служит примером для других государств.

"Азербайджан и Грузия являются примером того, как добрососедство и взаимное уважение могут лечь в основу прочного и стратегического партнёрства", - заявила спикер.

По её словам, взаимные визиты руководителей двух государств и высокий уровень политического диалога являются важными факторами дальнейшего углубления сотрудничества.

"Мы искренне радуемся успехам друг друга и всегда выступаем за мир, стабильность и устойчивое развитие в регионе", - добавила Сахиба Гафарова.

Она также отметила значимость совместных инфраструктурных проектов, таких как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, играющих важную роль в формировании нового транспортно-энергетического коридора между Востоком и Западом.

Отдельно Сахиба Гафарова подчеркнула вклад азербайджанской и грузинской диаспор в развитие гуманитарных связей и важность культурных инициатив, реализуемых в Грузии Фондом Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

В завершение спикер выразила уверенность в дальнейшем укреплении дружественных и партнёрских отношений между Азербайджаном и Грузией.